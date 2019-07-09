Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 9 LUGLIO 2019 ORE 11:20 GIANMARCO TULLI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNACODE PER INCIDENTE TRA LE USCITE APPIA E ARDEATINA, MENTRE, IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA CASILINA E PRENESTINA;
TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA FINOCCHIO E BORGHESIANA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA
ED INFINE PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO: L’ALTA VELOCITA’ FIRENZE ROMA È RALLENTATA PER INCONVENIENTE TECNICO A SETTEBAGNI IN DIREZIONE FIRENZE. RITARDI FINO A 30 MINUTI.
DA ALESSANDRO CECATI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE.
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