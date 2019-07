Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2019 ore 16:30

VIABILITÀ DEL 9 LUGLIO 2019 ORE 15.20 GINA PANDOLFO

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE UN TAMPONAMENTO CHE HA VISTO COINVOLTI PIU’ VEICOLI, E’ LA CAUSA DELE CODE, IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI, PONTINA E ARDEATINA

SULLA VIA PONTINA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO DAL RACCORDO A CASTEL DI DECIMA

POI CODE ALL’ALTEZZA DI CASTAGNETTA, QUI PER UN’AUTO IN PANNE

IN ENTRAMBI I CASI IN DIREZIONE LATINA

LE ALTRE NOTIZIE

PER GLI EVENTI SPOSTIAMOCI NEL FRUSINATE

E, PRECISAMENTE A VEROLI PER LA 6^ EDIZIONE DEL SUMMER SQUARE CONTEST

IL TORNEO DI BASKET CHE SI SVOLGERA’ IN PIAZZA MAZZOLI FINO AL 14 LUGLIO

UNA MOMENTANEA DISCIPLINA DI TRAFFICO E’ ATTIVA NELLE STRADE E PIAZZE INTERESSATE DALLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA

DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO È TUTTO

