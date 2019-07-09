Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2019 ore 17:15
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VIABILITÀ DEL 9 LUGLIO 2019 ORE 15.20 GINA PANDOLFO
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE UN TAMPONAMENTO CHE HA VISTO COINVOLTI PIU’ VEICOLI, E’ LA CAUSA DELE CODE, IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI, PONTINA E ARDEATINA
SULLA VIA PONTINA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO DAL RACCORDO A CASTEL DI DECIMA
POI CODE ALL’ALTEZZA DI CASTAGNETTA, QUI PER UN’AUTO IN PANNE
IN ENTRAMBI I CASI IN DIREZIONE LATINA
LE ALTRE NOTIZIE
PER GLI EVENTI SPOSTIAMOCI NEL FRUSINATE
E, PRECISAMENTE A VEROLI PER LA 6^ EDIZIONE DEL SUMMER SQUARE CONTEST
IL TORNEO DI BASKET CHE SI SVOLGERA’ IN PIAZZA MAZZOLI FINO AL 14 LUGLIO
UNA MOMENTANEA DISCIPLINA DI TRAFFICO E’ ATTIVA NELLE STRADE E PIAZZE INTERESSATE DALLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA
DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE.
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