Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2019 ore 17:45

VIABILITÀ DEL 9 LUGLIO 2019 ORE 17.20 GINA PANDOLFO

SUL RACCORDO ANULARE SI INTENSIFICA IL TRAFFICO CODE IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI ROMA-FIUMICINO E VIA DEL MARE E PIU’ AVANTI TRA ARDEATINA E DIRAMAZIOEN ROMA SUD

NELLA DIREZIONE OPPOSTA, IN INTERNA CODE TRA FLAMINIA E SALARIA A SEGUIRE TRA BUFALOTTA E PRENESTINA POI RALLENTAMENTI TRA TUSCOLANA E APPIA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO

E, IN USCITA DA VIALE TOGLIATTI AL RACCORDO

MENTRE, SULLA VIA LAURENTINA E’ UN INCIDENTE LA CAUSA DELLE CODE DA VIA BYRON A VIA FINETTI, IN DIREZIONE ARDEA

SULLA VIA PONTINA CODE PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO IN DIREZIONE LATINA

ALTRE CODE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMINO A VIA DI MALAFEDE, VERSO OSTIA

INFINE, SULLA VIA DEL MARE, CHIUSA TEMPORANEMENTE DAL RACCORDO A VIA GAMBARO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, PER LAVORI DI POTATURA, RIPERCUSSIONI SULLA VIABILITA’, CODE DA VIA DI DECIMA

