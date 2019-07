Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2019 ore 18:45

VIABILITÀ DEL 9 LUGLIO 2019 ORE 18.20 GINA PANDOLFO

BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO ANULARE TRAFFICO IN ULTERIORE AUMENTO CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI ROMA-FIUMICINO E DIRAMAZIOEN ROMA SUD

NELLA DIREZIONE OPPOSTA, IN INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA A SEGUIRE TRA NOMENTANA E PRENESTINA E TRA COLOMBO E VIA DEL MARE

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE IN USCITA DA VIALE TOGLIATTI AL RACCORDO

SULLA ROMA-FIUMICINO CODE TRA VIA DEL TRULLO E VIA DELLA MAGLUIANA, VERSO L’EUR

E, NEL SENSO OPPOSTO RALLENTAMENTI TRA COLOMBO E VIA DELLA MAGLIANA, IN USCITA

SULLA VIA LAURENTINA UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA CAUSA CODE DAL RACCORDO A VIA FINETTI, IN DIREZIONE ARDEA

SULLA VIA PONTINA FORTI DISAGI CODE PER TRAFFICO INTENSO DAL RACCORDO A SPINACETO, IN ENTRAMBE EL DIREZIONI

ALTRE CODE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO DAL RACCORDO A VIA DI MALAFEDE, VERSO OSTIA

SULLA VIA DEL MARE, CHIUSURA TEMPORANEA DAL RACCORDO A VIA GAMBARO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, PER LAVORI DI POTATURA, FORTI LE RIPERCUSSIONI SULLA VIABILITA’ LOCALE

INFINE, SULLA A1 MILANO-NAPOLI PER LAVORI A CURA DI AUTOSTRADE, CI SONO CODE TRA I BIVI PER LA A24 ROMA-TERAMO E LA DIRAMAZIONE ROMA NORD, IN DIREZIONE FIRENZE

DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE.

Servizio fornito da Astral