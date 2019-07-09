Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2019 ore 19:45
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 9 LUGLIO 2019 ORE 19.20 GINA PANDOLFO
BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN STUDIO
SUL RACCORDO ANULARE IL TRAFFICO E’ IN LENTA DIMINUIZIONE
PARTIAMO DALLA CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA GLI SVINCOLI ROMA-FIUMICINO VIA DEL MARE, A SEGUIRE RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA E TUSCOLANA
TRAFFICO RALLENTATO ANCHE IN INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA NOMENTANA E APPIA
CODE SULLA ROMA-FIUMICINO TRA VIA NEWTON E VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR
FORTI DISAGI SULLA VIA PONTINA CODE DAL RACCORDO A SPINACETO, IN ENTRAMBE EL DIREZIONI
SITUAZIOEN ANALOGA, CODE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO DAL RACCORDO A VIA DI MALAFEDE, VERSO OSTIA
SULLA VIA DEL MARE IL TRATTO DI STRADA, IN PRECEDENZA CHIUSO PER UN ESEGUIRE UN INTERVENTO DI POTATURA SU UN ALBERO PERICOLANTE, DAL SOTTOPASSO DI ACILIA AL RACCORDO ANULARE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
E’ STATO RIAPERTO
IN CHIUSURA, ATTENZIONE PER L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE
CRITICITA’ CODICE GIALLO
DA QUESTA NOTTE E PER LE SUCCESSIVE 18/24 ORE SONO PREVISTE SUL LAZIO
PRECIPITAZIONI A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE DI FORTE INTENSITA’, CON GRANDINATE LOCALI E FORTI RAFFICHE DI VENTO
SIAMO GIUNTI AL TERMINE DI QUESTA EDIZIONE, GRAZIE PER ESSERE STATI IN NOSTRA COMPAGNIA
IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE
Servizio fornito da Astral