Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2019 ore 19:45

VIABILITÀ DEL 9 LUGLIO 2019 ORE 19.20

SUL RACCORDO ANULARE IL TRAFFICO E’ IN LENTA DIMINUIZIONE

PARTIAMO DALLA CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA GLI SVINCOLI ROMA-FIUMICINO VIA DEL MARE, A SEGUIRE RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA E TUSCOLANA

TRAFFICO RALLENTATO ANCHE IN INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA NOMENTANA E APPIA

CODE SULLA ROMA-FIUMICINO TRA VIA NEWTON E VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR

FORTI DISAGI SULLA VIA PONTINA CODE DAL RACCORDO A SPINACETO, IN ENTRAMBE EL DIREZIONI

SITUAZIOEN ANALOGA, CODE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO DAL RACCORDO A VIA DI MALAFEDE, VERSO OSTIA

SULLA VIA DEL MARE IL TRATTO DI STRADA, IN PRECEDENZA CHIUSO PER UN ESEGUIRE UN INTERVENTO DI POTATURA SU UN ALBERO PERICOLANTE, DAL SOTTOPASSO DI ACILIA AL RACCORDO ANULARE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

E’ STATO RIAPERTO

IN CHIUSURA, ATTENZIONE PER L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE

CRITICITA’ CODICE GIALLO

DA QUESTA NOTTE E PER LE SUCCESSIVE 18/24 ORE SONO PREVISTE SUL LAZIO

PRECIPITAZIONI A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE DI FORTE INTENSITA’, CON GRANDINATE LOCALI E FORTI RAFFICHE DI VENTO

