Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2019 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 9 LUGLIO 2019 ORE 20.20 GINA PANDOLFO
BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN STUDIO
IL TRAFFICO STA RIENTRANDO NELLA NORMA SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO
PUNTI CRITICI ANCORA
LA ROMA-FIUMICINO CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, PER LA VIABILITA’ ORDINARIA CHE NON RICEVE
SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE TRA GLI SVINCOLI ROMA-FIUMICIN E VIA DEL MARE
CODE SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO DA VIA FRATELLI WRIGHT A VIA DEL PONTE DI TOR BOACCIANA, DIREZIONE OSTIA
ANCORA CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO DAL RACCORDO A VIA DI MALAFEDE
CODE IN DIMINUIZIONE SULLA VIA PONTINA AL MOMENTO LOCALIZZATE TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA
IN TUTTI I CASI VERSO OSTIA
IN CHIUSURA, ATTENZIONE PER L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE
CRITICITA’ CODICE GIALLO
DA QUESTA NOTTE E PER LE SUCCESSIVE 18/24 ORE SONO PREVISTE SUL LAZIO
PRECIPITAZIONI A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE DI FORTE INTENSITA’, CON GRANDINATE LOCALI E FORTI RAFFICHE DI VENTO
SIAMO GIUNTI AL TERMINE DI QUESTA EDIZIONE, GRAZIE PER ESSERE STATI IN NOSTRA COMPAGNIA
IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE
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