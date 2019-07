Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2019 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 9 LUGLIO 2019 ORE 20.20 GINA PANDOLFO

BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN STUDIO

IL TRAFFICO STA RIENTRANDO NELLA NORMA SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO

PUNTI CRITICI ANCORA

LA ROMA-FIUMICINO CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, PER LA VIABILITA’ ORDINARIA CHE NON RICEVE

SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE TRA GLI SVINCOLI ROMA-FIUMICIN E VIA DEL MARE

CODE SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO DA VIA FRATELLI WRIGHT A VIA DEL PONTE DI TOR BOACCIANA, DIREZIONE OSTIA

ANCORA CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO DAL RACCORDO A VIA DI MALAFEDE

CODE IN DIMINUIZIONE SULLA VIA PONTINA AL MOMENTO LOCALIZZATE TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA

IN TUTTI I CASI VERSO OSTIA

IN CHIUSURA, ATTENZIONE PER L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE

CRITICITA’ CODICE GIALLO

DA QUESTA NOTTE E PER LE SUCCESSIVE 18/24 ORE SONO PREVISTE SUL LAZIO

PRECIPITAZIONI A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE DI FORTE INTENSITA’, CON GRANDINATE LOCALI E FORTI RAFFICHE DI VENTO

