Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2020 ore 08:15
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VIABILITÀ DELL’ 9 LUGLIO 2020 ORE 07:20 SIMONE PAZZAGLIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON IL PRIMO APPUNTAMENTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE SIMONE PAZAGLIA
SUL RACCORDO IN ESTETRNA SI RALLENTA PER TRAFFICO INTENSO TRA LA PRENESTINA E LA A24 ROMA TERAMO
IN INTERNA INVECE TROVIAMO RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA TUSCOLANA E ARDEATINA
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA FIORENTINI E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD PRIME CODE ALL’ ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE IN ENTRATA
SULLA PONTINA SI VIAGGIA INCOLONNATI ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
PASSIAMO AL TRASPORTO MARITTIMO: RICORDIAMO CHE PER IL PERIODO ESTIVO FINO AL 6 SETTEMBRE SONO ATTIVI NUOVI COLLEGAMENTI VELOCI DA PONZA CON NAPOLI E CON IL CIRCEO.
PER QUANTO RIGUARDA I LAVORI SULLLA A24 ROMA-TERAMO PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE, DALLE ORE 22:00 DI OGGI ALLE ORE 06:00 DEL 10 LUGLIO, SARÀ DISPOSTA LA CHIUSURA DELLA RAMPA DI INGRESSO IN AUTOSTRADA DELLO SVINCOLO DI VICOVARO/MANDELA, LIMITATAMENTE AL TRAFFICO PROVENIENTE DALLA VIABILITÀ ORDINARIA E DIRETTO VERSO A25/AQUILA /TERAMO.
INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO
PER ORA È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ
ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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