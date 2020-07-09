Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2020 ore 09:15
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VIABILITÀ DELL’ 9 LUGLIO 2020 ORE 08:20 SIMONE PAZZAGLIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO SUL RACCORDO: IN ESTETRNA SI RALLENTA PER TRAFFICO INTENSO TRA LA PRENESTINA E LA A24 ROMA TERAMO
IN INTERNA INVECE TROVIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA TUSCOLANA E ARDEATINA
SULLA SALARIA TRA MONTE ROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA SI TRANSITA INCOLONNATI
RALLENTAMENTI SULLA NOMENTANA TRA TOR LUPARA E IL GRANDE RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DI ROMA
CODE A TRATTI ANCHE SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E L’ENTRATA DEL RACCOROD ANULARE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA
QUALCHE DISAGIO ANCHE PER CHI PERCORRE LA PONTINA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE CON CODE PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO
CODE A TRATTI ANCHE TRA ALBANO LAZIALE E FRATTOCCHIE IN AMBIO I SENSI DI MARCIA
INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO
DA SIMONE PAZZAGLIA È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ
ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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