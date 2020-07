Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2020 ore 09:15

VIABILITÀ DELL’ 9 LUGLIO 2020 ORE 08:20 SIMONE PAZZAGLIA

INIZIAMO SUL RACCORDO: IN ESTETRNA SI RALLENTA PER TRAFFICO INTENSO TRA LA PRENESTINA E LA A24 ROMA TERAMO

IN INTERNA INVECE TROVIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA TUSCOLANA E ARDEATINA

SULLA SALARIA TRA MONTE ROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA SI TRANSITA INCOLONNATI

RALLENTAMENTI SULLA NOMENTANA TRA TOR LUPARA E IL GRANDE RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DI ROMA

CODE A TRATTI ANCHE SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E L’ENTRATA DEL RACCOROD ANULARE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA

QUALCHE DISAGIO ANCHE PER CHI PERCORRE LA PONTINA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE CON CODE PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO

CODE A TRATTI ANCHE TRA ALBANO LAZIALE E FRATTOCCHIE IN AMBIO I SENSI DI MARCIA

INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO

