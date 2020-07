Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2020 ore 09:45

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA ANAGNINA E PONTINA, IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA ARDEATINA E APPIA

SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA TOGLIATTI E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO

SPOSTANDICI SULLA NETTUNENSE TROVIAMO CODE A TRATTI TRA CECCHINA E FRATTOCCHIE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA

CODE A TRATTI ANCHE SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E L’ENTRATA DEL RACCOROD ANULARE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA

RALLENTAMENTI SULLA PRENESTINA IN AMBO LE DIREZIONI TRA COLLE MONFORTANI E L’ENTRATA DEL RACCORDO ANULARE

PER QUANTO RIGUARDA I LAVORI

SULLLA A24 ROMA-TERAMO PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE, DALLE ORE 22:00 DI OGGI ALLE ORE 06:00 DEL 10 LUGLIO, SARÀ DISPOSTA LA CHIUSURA DELLA RAMPA DI INGRESSO IN AUTOSTRADA DELLO SVINCOLO DI VICOVARO/MANDELA, LIMITATAMENTE AL TRAFFICO PROVENIENTE DALLA VIABILITÀ ORDINARIA E DIRETTO VERSO A25/AQUILA /TERAMO.

A MONTALTO DI CASTRO DALLA MEZZANOTTE DI OGGI E FINO A FINE LAVORI, PER RISTRUTTURAZIONE URGENTE DEL PONTE DI FOSSO DELLA MARZOLA ISTITUITO IL DIVIETO DI TRANSITO TEMPORANEO VEICOLARE E PEDONALE SUL PONTE DEL FOSSO DELLA MARZOLA IN VIA DEI TIGLI, IL TRAFFICO SARÀ DEVIATO SU VIA DEI PLATANI.

INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO

DA SIMONE PAZZAGLIA È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ

