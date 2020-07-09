Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2020 ore 10:30
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VIABILITÀ DELL’ 9 LUGLIO 2020 ORE 10:20 SIMONE PAZZAGLIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA RISOLTO INCIDENTE ALTEZZA ARDEATINA, PERMANGONO CODE TRA CASILINA E APPIA
CODE PER INCIDENTE IN ESTERNA TRA CASILINA E A24
RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
QUALCHE DISAGIO ANCHE PER CHI PERCORRE LA PONTINA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE CON CODE PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO
SULLA LITORANEA TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA LIDO DI OSTIA EA ANZIO IN AMBO I SENSI DI MARCIA
PASSIAMO AL TRASPORTO MARITTIMO: RICORDIAMO CHE PER IL PERIODO ESTIVO FINO AL 6 SETTEMBRE SONO ATTIVI NUOVI COLLEGAMENTI VELOCI DA PONZA CON NAPOLI E CON IL CIRCEO.
UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO: FINO AL 24 LUGLIO SOSPESA PER LAVORI LA LINEA TRAM 19 ATTIVI BUS SOSTITUTIVI TRA VALLE GIULIA E PIAZZA RISORGIMENTO
INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO
DA SIMONE PAZZAGLIA È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ
ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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