Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2020 ore 10:30

SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA RISOLTO INCIDENTE ALTEZZA ARDEATINA, PERMANGONO CODE TRA CASILINA E APPIA

CODE PER INCIDENTE IN ESTERNA TRA CASILINA E A24

RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

QUALCHE DISAGIO ANCHE PER CHI PERCORRE LA PONTINA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE CON CODE PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO

SULLA LITORANEA TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA LIDO DI OSTIA EA ANZIO IN AMBO I SENSI DI MARCIA

PASSIAMO AL TRASPORTO MARITTIMO: RICORDIAMO CHE PER IL PERIODO ESTIVO FINO AL 6 SETTEMBRE SONO ATTIVI NUOVI COLLEGAMENTI VELOCI DA PONZA CON NAPOLI E CON IL CIRCEO.

UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO: FINO AL 24 LUGLIO SOSPESA PER LAVORI LA LINEA TRAM 19 ATTIVI BUS SOSTITUTIVI TRA VALLE GIULIA E PIAZZA RISORGIMENTO

INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO

