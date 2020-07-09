Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2020 ore 11:30
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VIABILITÀ DELL’ 9 LUGLIO 2020 ORE 11:20 SIMONE PAZZAGLIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA RISOLTO INCIDENTE TRA CASILINA ED A24, CODE IN VIA DI SMALTIMENTO
SULLA SALARIA TRA MONTE ROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA SI TRANSITA INCOLONNATI
CI SPOSTIAMO SULLA NOMENTANA CODE IN AMBO LE DIREZIONI ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA
PASSIAMO ALLA TIBURTINA DOVE TROVIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA TIVOLI E TIVOLI TERME
RALLENTAMENTI SULLA PRENESTINA IN AMBO LE DIREZIONI TRA COLLE MONFORTANI E L’ENTRATA DEL RACCORDO ANULARE
CODE A TRATTI ANCHE SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E L’ENTRATA DEL RACCOROD ANULARE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA
SULLA LITORANEA TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA LIDO DI OSTIA EA ANZIO IN AMBO I SENSI DI MARCIA
TRAFFICO INTENSO ANCHE SULL’APPIA TRA FORMIA E MARINA DI MINTURNO PER CHI TRANSITA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO
DA SIMONE PAZZAGLIA È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ
ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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