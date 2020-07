Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2020 ore 11:30

VIABILITÀ DELL’ 9 LUGLIO 2020 ORE 11:20 SIMONE PAZZAGLIA

SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA RISOLTO INCIDENTE TRA CASILINA ED A24, CODE IN VIA DI SMALTIMENTO

SULLA SALARIA TRA MONTE ROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA SI TRANSITA INCOLONNATI

CI SPOSTIAMO SULLA NOMENTANA CODE IN AMBO LE DIREZIONI ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA

PASSIAMO ALLA TIBURTINA DOVE TROVIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA TIVOLI E TIVOLI TERME

RALLENTAMENTI SULLA PRENESTINA IN AMBO LE DIREZIONI TRA COLLE MONFORTANI E L’ENTRATA DEL RACCORDO ANULARE

CODE A TRATTI ANCHE SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E L’ENTRATA DEL RACCOROD ANULARE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA

SULLA LITORANEA TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA LIDO DI OSTIA EA ANZIO IN AMBO I SENSI DI MARCIA

TRAFFICO INTENSO ANCHE SULL’APPIA TRA FORMIA E MARINA DI MINTURNO PER CHI TRANSITA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO

