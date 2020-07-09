Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2020 ore 12:30

di - 09 Luglio 2020 - 12:30

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    VIABILITÀ DELL’ 9 LUGLIO 2020 ORE 12:20 SIMONE PAZZAGLIA
    BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    CODE PER TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E ANAGNINA.
    INSISTONO CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
    RALLENTAMENTI SULLA TIBURTINA IN AMBO LE EDIREZIONI TRA SETTEVILLE E L’INGRESSO DEL RACCORDO ANULARE
    CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E L’ENTRATA DEL RACCORDO ANULARE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA
    UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO: FINO AL 24 LUGLIO SOSPESA PER LAVORI LA LINEA TRAM 19 ATTIVI BUS SOSTITUTIVI TRA VALLE GIULIA E PIAZZA RISORGIMENTO
    VEDIAMO I LAVORI
    SULLA A24 ROMA-TERAMO PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE, DALLE ORE 22:00 DI OGGI ALLE ORE 06:00 DEL 10 LUGLIO, SARÀ DISPOSTA LA CHIUSURA DELLA RAMPA DI INGRESSO IN AUTOSTRADA DELLO SVINCOLO DI VICOVARO/MANDELA, LIMITATAMENTE AL TRAFFICO PROVENIENTE DALLA VIABILITÀ ORDINARIA E DIRETTO VERSO A25/AQUILA /TERAMO.
    INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO
    DA SIMONE PAZZAGLIA È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ
    ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
    Servizio fornito da Astral

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