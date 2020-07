Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2020 ore 12:30

VIABILITÀ DELL’ 9 LUGLIO 2020 ORE 12:20 SIMONE PAZZAGLIA

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

CODE PER TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E ANAGNINA.

INSISTONO CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

RALLENTAMENTI SULLA TIBURTINA IN AMBO LE EDIREZIONI TRA SETTEVILLE E L’INGRESSO DEL RACCORDO ANULARE

CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E L’ENTRATA DEL RACCORDO ANULARE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA

UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO: FINO AL 24 LUGLIO SOSPESA PER LAVORI LA LINEA TRAM 19 ATTIVI BUS SOSTITUTIVI TRA VALLE GIULIA E PIAZZA RISORGIMENTO

VEDIAMO I LAVORI

SULLA A24 ROMA-TERAMO PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE, DALLE ORE 22:00 DI OGGI ALLE ORE 06:00 DEL 10 LUGLIO, SARÀ DISPOSTA LA CHIUSURA DELLA RAMPA DI INGRESSO IN AUTOSTRADA DELLO SVINCOLO DI VICOVARO/MANDELA, LIMITATAMENTE AL TRAFFICO PROVENIENTE DALLA VIABILITÀ ORDINARIA E DIRETTO VERSO A25/AQUILA /TERAMO.

INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO

