Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2020 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 9 LUGLIO 2020 ORE 15:20 GIANGUIDO LOMBARDI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;

TRAFFICO REGOLARE AL MOMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA; QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE LUNGO ALCUNE CONSOLARI, NEL DETTAGLIO SULLA TIBURTINA, NEI PRESSI DI SETTEVILLE, E SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DELLA BORGHESIANA, IN ENTRAMBI I CASI SI PROCEDE A RILENTO NEI DUE SENSI DI MARCIA.

PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SUL RACCORDO ANULARE, PER LAVORI DI MANUTENZIONE IN CARREGGIATA INTERNA A CURA DI ANAS A PARTIRE DALLE 22 DI QUESTA SERA E FINO ALLE 6 DI DOMANI 10 LUGLIO DISPOSTA CHIUSURA AL TRAFFICO TRA GLI SVINCOLI AURELIA E BOCCEA: SI INVITA QUINDI A PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.

IN CHIUSURA, CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO DI INDOSSARE SEMPRE LA MASCHERINA DI PROTEZIONE E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE

Servizio fornito da Astral