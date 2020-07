Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2020 ore 17:15

VIABILITÀ DEL 9 LUGLIO 2020 ORE 16:20 GIANGUIDO LOMBARDI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;

SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA, A PARTIRE DALL’USCITA PER LA PONTINA FINO ALLA TUSCOLANA; CI SPOSTIAMO SULL’AURELIA DOVE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO NELLE DUE DIREZIONI; CIRCOLAZIONE REGOLARE, PER IL RESTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA;

PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SULLA STRADA PROVINCIALE TURISTICA DEL TERMINILLO SONO IN CORSO LAVORI DI MANUTENZIONE A CURA DI ASTRAL SPA TRA IL KM 0+000 ED IL KM 21+600 IN PROVINCIA DI RIETI; SUL TRATTO INTERESSATO ATTIVA RIDUZIONE DI CARREGGIATA CON SENSO UNICO ALTERNATO, SI INVITA QUINDI A PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.

IN CHIUSURA, CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO DI INDOSSARE SEMPRE LA MASCHERINA DI PROTEZIONE E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA' PER IL MOMENTO E' TUTTO

