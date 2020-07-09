Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2020 ore 18:15
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VIABILITÀ DEL 9 LUGLIO 2020 ORE 17:20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
SUBITO I NUOVI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA, INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO A PARTIRE DALL’USCITA PER LA VIA DEL MARE FINO ALLA TUSCOLANA, IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI NOMENTANA E LA RUSTICA;
CIRCOLAZIONE SOSTENUTA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA VIA FIORENTINI E LO STESSO RACCORDO IN USCITA DALLA CITTA’;
PIU’ A SUD TRAFFICO INTENSO SULLA PONTINA, CON INCOLONNAMENTI TRA POMEZIA E VIA DEI RUTULI IN DIREZIONE DI APRILIA.
IN CHIUSURA, CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO DI INDOSSARE SEMPRE LA MASCHERINA DI PROTEZIONE E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
Servizio fornito da Astral