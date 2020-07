Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2020 ore 19:15

VIABILITÀ DEL 9 LUGLIO 2020 ORE 18:20 GIANGUIDO LOMBARDI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;

SULLA PONTINA, A CAUSA DI UN INCENDIO AVVENUTO NEI PRESSI DEL KM 36 CI SONO CODE TRA CASTEL ROMANO E VIA DEI RUTULI IN DIREZIONE DI APRILIA; AL MOMENTO SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA LUNGO IL TRATTO INTERESSATO;

CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE UN INCIDENTE STA CREANDO PROBLEMI IN CARREGGIATA INTERNA, CON INCOLONNAMENTI TRA LE USCITE CASSIA E FLAMINIA; PROSEGUENDO IN INTERNA ULTERIORI CODE, QUI PER TRAFFICO INTENSO, SONO PRESENTI TRA NOMENTANA E LA RUSTICA;

CIRCOLAZIONE SOSTENUTA ANCHE IN ESTERNA, CON CODE A TRATTI A PARTIRE DALL’USCITA PER LA COLOMBO FINO ALLA TUSCOLANA;

IN CHIUSURA, CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO DI INDOSSARE SEMPRE LA MASCHERINA DI PROTEZIONE E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE

