Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2020 ore 19:45

SULLA PONTINA SI E’ CONCLUSO L’INCENDIO AVVENUTO IN PRECEDENZA NEI PRESSI DEL KM 36, PERMANGONO CODE TRA CASTEL ROMANO E VIA VALLELATA IN DIREZIONE DI APRILIA;

CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE DUE INCIDENTI STANNO CREANDO PROBLEMI IN CARREGGIATA ESTERNA: IL PRIMO AVVENUTO ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER LA A24 ROMA TERAMO E L’ALTRO SULLA RAMPA DI IMMISSIONE ALL’ALTEZZA DELLA TIBURTINA; AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ BLOCCATO A PARTIRE DALL’USCITA PER LA CASILINA FINO ALLA TIBURTINA; FORTI RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA VIA FIORENTINI FINO ALLO STESSO RACCORDO; UN ALTRO INCIDENTE PROVOCA CODE IN INTERNA, TRA LO SVINCOLO PER LA NOMENTANA E LA STESSA ROMA TERAMO;

IN CHIUSURA, CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO DI INDOSSARE SEMPRE LA MASCHERINA DI PROTEZIONE E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

