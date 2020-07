Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2020 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 9 LUGLIO 2020 ORE 20:15 GIANGUIDO LOMBARDI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO PER L'ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITA', UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;

SUL RACCORDO ANULARE SI E’ CONCLUSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA IN CARREGGIATA ESTERNA SULLA RAMPA DI IMMISSIONE ALL’ALTEZZA DELLA TIBURTINA; PERMANGONO CODE A PARTIRE DAL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD FINO ALLA TIBURTINA; UN ALTRO INCIDENTE STA CREANDO PROBLEMI IN INTERNA, CON INCOLONNAMENTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E ROMA TERAMO;

SULLA STESSA ROMA TERAMO SI PROCEDE A RILENTO LUNGO IL TRATTO URBANO, TRA VIA TOGLIATTI E IL RACCORDO IN USCITA DALLA CITTA’.

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: DOMANI 10 LUGLIO A ROMA E’ PREVISTO UNO SCIOPERO DI 24 ORE A PARTIRE DALLE 8.30 ALLE 17.00 E DALLE 20 FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO: A RISCHIO LE CORSE DI BUS, TRAM, METROPOLITANE E DELLE FERROVIE ROMA CIVITA CASTELLANA VITERBO, ROMA LIDO E TERMINI CENTOCELLE; PER QUANTO RIGUARDA ROMA TPL E’ PREVISTA UN’AGITAZIONE DI 4 ORE DALLE 9 ALLE 13; POSSIBILI SOPPRESSIONI DI CORSE PER LE LINEE BUS NOTTURNE TRA QUESTA NOTTE E DOMANI; REGOLARE IL SERVIZIO DI TRENITALIA

IN CHIUSURA, CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO DI INDOSSARE SEMPRE LA MASCHERINA DI PROTEZIONE E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA' PER OGGI E' TUTTO, BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA

