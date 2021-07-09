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Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2021 ore 07:30

di - 09 Luglio 2021 - 7:30

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    VIABILITÀ DEL 9 LUGLIO 2021 ORE 07.20 TOMMASO RENZI
    BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    APRIAMO CON IL RACCORDO DOVE TROVIAMO DELLE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E L’APPIA
    SPOSTIAMOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE IL TRAFFICO E FORTEMENTE RALLENTATO TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO DELLA CAPITALE
    SEMPRE IN DIREZIONE DEL CENTRO TROVIAMO DELLE CODE ANCHE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI E SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE
    CODE SULLA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SETTECAMINI IN DIREZIONE DI ROMA
    SEMPRE IN DIREIZONE DELLA CAPITALE TROVIAMO DELLE CODE ANCHE SULL’APPIA TRA L’AEROPORTO DI CIAMPINO ED IL RACCORDO E SULLA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA
    ED INFINE PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO,
    RALLENTATA LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA FL6 ROMA-NAPOLI VIA CASSINO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO TRA ROCCASECCA E FROSINONE, I CONVOGLI REGISTRANO FINO A 15 MINUTI DI RITARDO
    DA TOMMASO RENZI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
    Servizio fornito da Astral

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