Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2021 ore 16:30

APRIAMO CON L’A1 ROMA NAPOLI,

PER TRAFFICO INTENSO CI SONO CODE A TRATTI TRA L’A24 ROMA TERAMO E VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI

ANDIAMO A ROMA

DOPPIO INCIDENTE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DELLA A91 ROMA FIUMICINO CI SONO CODE TRA ANSA DEL TEVERE E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE DELL’EUR

TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE, CON CODE IN INTERNA DA FLAMINIA ALL’APPIA

IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA ROMA FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD, CON CONSEGUENTI CODE PER DIFFICOLTÀ D’IMMISSIONE DALLA COMPLANARE EST DELLA STESSA ROMA FIUMICINO

SULLA A 12 ROMA TARQUINIA RALLENTAMENTI PER LAVORI IN DIREZIONE TARQUINIA TRA SANTA MARINELLA E CIVITAVECCHIA SUD

CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO CODE VERSO LATINA TRA IL RACCORDO ANULARE E CASTEL ROMANO E PROSEGUENDO DA CASALAZZARA AD APRILIA

PER QUANTO AL TRASPORTO PUBBLICO,

RIMODULATO IL SERVIZIO DELLE PARTENZE SULLA FERROVIA ROMA-LIDO. PROSSIMI TRENI DA SAN PAOLO ALLE 16.55-17.15, MENTRE DA COLOMBO 16.45-17.00-17.15-17.35

