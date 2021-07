Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2021 ore 19:15

VIABILITÀ DEL 9 LUGLIO 2021 ORE 18.20 ALESSIO CONTI

APRIAMO ANCORA CON LA DIRAMAZIONE ROMA NORD,

PER INCIDENTE SI STA IN CODA TRA IL RACCORDO ANULARE E CASTELNUOV DI PORTO VERSO FIANO ROMANO

IN A1 ROMA NAPOLI,

IN DIREZIONE NAPOLI PER TRAFFICO INTENSO CI SONO CODE TRA L’A24 ROMA TERAMO E VALMONTONE POI CODE A TRATTI FINO AD ANAGNI

ANDIAMO A ROMA

TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE, CON CODE VERSO LA DIRAMAZIONE ROMA SUD IN INTERNA DALLA FLAMINIA E IN ESTERNA DALLA ROMA FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD,

CODE PER DIFFICOLTÀ D’IMMISSIONE DALLA COMPLANARE EST DELLA STESSA ROMA FIUMICINO IN DIREZIONE DEL RACCORDO

RISOLTO L’INCIDENTE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA RESTANO RESIDUE CODE ALL’ALTEZZA DI VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE DELL’EUR

PER CHI È IN USCITA DALLA CAPITALE

TROVIAMO CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DALLA TANGENZIALE AL RACCORDO ANULARE

RIMOSSO SULLA CASSIA VEIENTANA IL MEZZO PESANTE IN PANNE, TRAFFICO SCORREVOLE NELLE DUE DIREZIONI

INFINE ANCORA TRAFFICO INTENSO SULLA SULLA PONTINA VERSO LATINA CODE TRA IL RACCORDO ANULARE E CASTEL ROMANO E PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA POMEZIA ED APRILIA

IN DIREZIONE DELLA CAPITALE CODE DA SPINACETO AL RACCORDO ANULARE

DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITA' PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

