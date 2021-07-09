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Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2021 ore 19:45

di - 09 Luglio 2021 - 19:45

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    VIABILITÀ DEL 9 LUGLIO 2021 ORE 19.20 ALESSIO CONTI
    BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    APRIAMO CON IL TRAFFICO SULLE AUTOSTRADE
    SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD,
    RIMOSSO L’INCIDENTE TRAFFICO SCORREVOLE VERSO FIANO ROMANO
    IN A1 ROMA NAPOLI,
    IN DIREZIONE NAPOLI ANCORA TRAFFICO INTENSO, CI SONO CODE TRA L’A24 ROMA TERAMO E VALMONTONE POI CODE A TRATTI FINO AD ANAGNI
    CI SPOSTIAMO SULL’A12 ROMA TARQUINIA
    CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA TORRIMPIETRA E CERVETERI VERSO CIVITAVECCHIA
    ANDIAMO A ROMA
    TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE, CON CODE A TRATTI VERSO LA DIRAMAZIONE ROMA SUD
    IN INTERNA DALLA FLAMINIA E IN ESTERNA DALLA ROMA FIUMICINO
    ATTENZIONE AD UN AUTO IN PANNE IN USCITA CASSIA VEIENTANA IN DIREZIONE VITERBO
    PER CHI È IN USCITA DA ROMA
    TROVIAMO CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DALLA TANGENZIALE AL RACCORDO ANULARE
    CODE ANCHE SULLA SALARIA DA SETTEBAGNI A MONTEROTONDO SCALO
    ANCORA MOLTO TRAFFICATA LA PONTINA VERSO LATINA, CON CODE TRA IL RACCORDO ANULARE E CASTEL ROMANO E PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA POMEZIA ED APRILIA
    INFINE, SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO, SULLA NETTUNENSE CODE A TRATTI DA APRILIA AD ANZIO NELLE DUE DIREZIONI, COSÌCCOME SULLA PROVINCIALE LITORANEA TRA CASTEL FUSANO E LAVINIO LIDO DI ENEA.
    DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
    Servizio fornito da Astral

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