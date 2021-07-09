Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2021 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 9 LUGLIO 2021 ORE 20.20 ALESSIO CONTI
NUOVAMENTE BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
APRIAMO CON IL TRAFFICO SULLE AUTOSTRADE
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD SPENTO L’INCENDIO AL KM 5+600, CODE IN DIMINUZIONE VERSO LA ROMA NAPOLI TRA TORRENOVA E MONTEPORZIO CATONE
IN A1 ROMA NAPOLI,
IN DIREZIONE NAPOLI ANCORA TRAFFICO INTENSO, CI SONO CODE a tratti TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E COLLEFERRO
CI SPOSTIAMO SULL’A12 ROMA TARQUINIA
CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA TORRIMPIETRA E CERVETERI VERSO CIVITAVECCHIA
ANDIAMO A ROMA
SUL RACCORDO ANULARE, CODE A TRATTI VERSO LA DIRAMAZIONE ROMA SUD
IN ESTERNA
IN INTERNA CODE TRA LAURENTINA E PONTINA
PER CHI È IN USCITA DA ROMA
TROVIAMO CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DA FIORENTINI A TOR CERVARA
ANCORA MOLTO TRAFFICATA LA PONTINA VERSO LATINA,
CODE TRA LA COLOMBO E CASTEL DI DECIMA E PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA POMEZIA ED APRILIA , INFINE CODE TRA TERRACINA E PORTO BADINO IN DIREZIONE DEL CIRCEO
INFINE, SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO, SULLA PROVINCIALE LITORANEA CODE A TRATTI TRA CASTEL FUSANO E LAVINIO LIDO DI ENEA NELLE DUE DIREZIONI
MENTRE SUL LITORALE NORD CODE SULL’AURELIA IN INGRESSO DA ROMA A SANTA MARINELLA E CIVITAVECCHIA
DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER OGGI È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO
Servizio fornito da Astral