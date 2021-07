Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2021 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 9 LUGLIO 2021 ORE 20.20 ALESSIO CONTI

APRIAMO CON IL TRAFFICO SULLE AUTOSTRADE

SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD SPENTO L’INCENDIO AL KM 5+600, CODE IN DIMINUZIONE VERSO LA ROMA NAPOLI TRA TORRENOVA E MONTEPORZIO CATONE

IN A1 ROMA NAPOLI,

IN DIREZIONE NAPOLI ANCORA TRAFFICO INTENSO, CI SONO CODE a tratti TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E COLLEFERRO

CI SPOSTIAMO SULL’A12 ROMA TARQUINIA

CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA TORRIMPIETRA E CERVETERI VERSO CIVITAVECCHIA

ANDIAMO A ROMA

SUL RACCORDO ANULARE, CODE A TRATTI VERSO LA DIRAMAZIONE ROMA SUD

IN ESTERNA

IN INTERNA CODE TRA LAURENTINA E PONTINA

PER CHI È IN USCITA DA ROMA

TROVIAMO CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DA FIORENTINI A TOR CERVARA

ANCORA MOLTO TRAFFICATA LA PONTINA VERSO LATINA,

CODE TRA LA COLOMBO E CASTEL DI DECIMA E PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA POMEZIA ED APRILIA , INFINE CODE TRA TERRACINA E PORTO BADINO IN DIREZIONE DEL CIRCEO

INFINE, SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO, SULLA PROVINCIALE LITORANEA CODE A TRATTI TRA CASTEL FUSANO E LAVINIO LIDO DI ENEA NELLE DUE DIREZIONI

MENTRE SUL LITORALE NORD CODE SULL’AURELIA IN INGRESSO DA ROMA A SANTA MARINELLA E CIVITAVECCHIA

