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Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2021 ore 20:30

di - 09 Luglio 2021 - 20:30

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    VIABILITÀ DEL 9 LUGLIO 2021 ORE 20.20 ALESSIO CONTI
    NUOVAMENTE BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    APRIAMO CON IL TRAFFICO SULLE AUTOSTRADE
    SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD SPENTO L’INCENDIO AL KM 5+600, CODE IN DIMINUZIONE VERSO LA ROMA NAPOLI TRA TORRENOVA E MONTEPORZIO CATONE
    IN A1 ROMA NAPOLI,
    IN DIREZIONE NAPOLI ANCORA TRAFFICO INTENSO, CI SONO CODE a tratti TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E COLLEFERRO
    CI SPOSTIAMO SULL’A12 ROMA TARQUINIA
    CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA TORRIMPIETRA E CERVETERI VERSO CIVITAVECCHIA
    ANDIAMO A ROMA
    SUL RACCORDO ANULARE, CODE A TRATTI VERSO LA DIRAMAZIONE ROMA SUD
    IN ESTERNA
    IN INTERNA CODE TRA LAURENTINA E PONTINA
    PER CHI È IN USCITA DA ROMA
    TROVIAMO CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DA FIORENTINI A TOR CERVARA
    ANCORA MOLTO TRAFFICATA LA PONTINA VERSO LATINA,
    CODE TRA LA COLOMBO E CASTEL DI DECIMA E PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA POMEZIA ED APRILIA , INFINE CODE TRA TERRACINA E PORTO BADINO IN DIREZIONE DEL CIRCEO
    INFINE, SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO, SULLA PROVINCIALE LITORANEA CODE A TRATTI TRA CASTEL FUSANO E LAVINIO LIDO DI ENEA NELLE DUE DIREZIONI
    MENTRE SUL LITORALE NORD CODE SULL’AURELIA IN INGRESSO DA ROMA A SANTA MARINELLA E CIVITAVECCHIA
    DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER OGGI È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO
    Servizio fornito da Astral

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