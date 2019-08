Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2019 ore 07:30

VIABILITÀ 8 AGOSTO 2019 ORE 07:20 CLAUDIO VELOCCIA

BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

AD ECCEZIONE DEL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI STA IN CODA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO

E DELLA A1 ROMA NAPOLI DOVE SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI VALMONTONE IN DIREZIONE ROMA PER UN INCIDENTE ORA RISOLTO

AD ALBANO LAZIALE RALLENTAMENTI IN VIA OLIVELLA TRA VIA DEL CANCELLO E LA VIA APPIA BIS IN DIREZIONE APPIA

A FRASCATI SI RALLENTA IN VIA MOLA CAVONA ALL’ALTEZZA DI VICOLO GROTTE MARIA NEI DUE SENSI DI MARCIA

PERCORRENDO VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO A BORGHESIANA ALL’ALTEZZA DI VIA DI VERMICINO NELLE DUE DIREZIONI

PER IL TRAPORTO PUBBLICO SERVIZIO METRO A, CIRCOLAZIONE SOSPESA PER LAVORI TRA TERMINI ED ANAGNINA NEI DUE SENSI

ATTIVI BUS SOSTITUTIVI

Servizio fornito da Astral