Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2019 ore 08:45

VIABILITÀ 9AGOSTO 2019 ORE 08:20 CLAUDIO VELOCCIA

BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO TRA ROMANINA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO

PERCORRENDO VIA BRACCIANESE RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA DEI CENTRI URBANI DI MANZIANA, ORIOLO ROMANO E VEJANO NEI DUE SENSI DI MARCIA

AD ANGUILLARA SULLA STRADA PROVINCIALE ANGUILLARESE TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA GUIDO ROSSA E VIA GRAN SASSO NELLE DUE DIREZIONI

A FORMELLO SI STA IN CODA IN VIALE UMBERTO I TRA VIA ROMA E VIALE NORD SAURO NEI DUE SENSI

PER IL TRAPORTO PUBBLICO SERVIZIO METRO A, CIRCOLAZIONE SOSPESA PER LAVORI TRA TERMINI ED ANAGNINA NEI DUE SENSI

ATTIVI BUS SOSTITUTIVI

Servizio fornito da Astral