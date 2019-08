Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2019 ore 09:45

VIABILITÀ 9AGOSTO 2019 ORE 09:20 CLAUDIO VELOCCIA

BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI STRADE DEL TERRITORIO

AD ECCEZIONE DEL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO

PERCORRENDO LA VIA PONTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO A POMEZIA NORD TRA VIA DELLA MAGGIONA E VIA CASTAGNETTA IN DIREZIONE LATINA

RIMANENDO SULLA VIA PONTINA PER LAVORI A CURA DI ANAS LUNGHE CODE AD APRILIA TRA VIA DEL COMMERCIO E VIA NETTUNENSE IN DIREZIONE ROMA

IN VIA LAURENTINA TRAFFICO RALLENTATO A TOR SAN LORENZO TRA VIA CAMPO DI CARNE E VIA VALLI DI SANTA LUCIA NEI DUE SENSI DI MARCIA

AD OSTIA ANTICA IN VIALE DEI ROMAGNOLI CODE PER VEICOLO IN FIAMME ALTEZZA VIA GASTONE MASPERO, AL MOMENTO STRADA CHIUSA AL TRAFFICO EPR LE OPERAZIONI DI RIMOZIONE, ATTIVE DEVIAZIONI SUL POSTO CON RIPERCUSSIONI SULLA LINEA BUS 04 DEVIATA IN VIA OSTIENSE, PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO

DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA STRADALE

Servizio fornito da Astral