Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ 9AGOSTO 2019 ORE 10:20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
AD ECCEZIONE DEL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
PERCORRENDO LA VIA PONTINA PER LAVORI A CURA DI ANAS TRAFFICO RALLENTATO CON CODE AD APRILIA TRA VIALE EUROPA E LA NETTUNENSE IN DIREZIONE ROMA E PIU AVANTI SEMPRE VERSO LA CAPITALE TRA VIA DI PRATICA E CASTEL DI DECIMA
IN VIA NETTUNENSE SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA VIA GENIO CIVILE E VIA FOSCOLO IN DIREZIONE PAVONA
IN VIA LAURENTINA TRAFFICO RALLENTATO A TOR SAN LORENZO TRA VIA CAMPO DI CARNE E VIA VALLI DI SANTA LUCIA NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA DEI CASTELLI ROMANI SI RALLENTA TRA VIA CAMPOBELLO E LA PONTINA NELLE DUE DIREZIONI
INFINE SUL LITORALE ROMANO RALLENTAMENTI TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA STRADALE
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