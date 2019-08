Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2019 ore 10:30

VIABILITÀ 9AGOSTO 2019 ORE 10:20 CLAUDIO VELOCCIA

BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

AD ECCEZIONE DEL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO

PERCORRENDO LA VIA PONTINA PER LAVORI A CURA DI ANAS TRAFFICO RALLENTATO CON CODE AD APRILIA TRA VIALE EUROPA E LA NETTUNENSE IN DIREZIONE ROMA E PIU AVANTI SEMPRE VERSO LA CAPITALE TRA VIA DI PRATICA E CASTEL DI DECIMA

IN VIA NETTUNENSE SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA VIA GENIO CIVILE E VIA FOSCOLO IN DIREZIONE PAVONA

IN VIA LAURENTINA TRAFFICO RALLENTATO A TOR SAN LORENZO TRA VIA CAMPO DI CARNE E VIA VALLI DI SANTA LUCIA NEI DUE SENSI DI MARCIA

IN VIA DEI CASTELLI ROMANI SI RALLENTA TRA VIA CAMPOBELLO E LA PONTINA NELLE DUE DIREZIONI

INFINE SUL LITORALE ROMANO RALLENTAMENTI TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA

DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA STRADALE

