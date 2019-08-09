Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ 9AGOSTO 2019 ORE 11:20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
SULLA A1 ROMA NAPOLI UN INCIDENTE GENERA LUNGHE CODE TRA PONTECORVO E CASSINO IN DIREZIONE ROMA
PERCORRENDO LA VIA PONTINA PER LAVORI A CURA DI ANAS SI STA IN CODA TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE EUR
IN VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE IN VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO A FINOCCHIO ALL’ALTEZZA DI VIA DI ROCCA CENCIA NELLE DUE DIREZIONI
SI RALLENTA IN VIA NOMENTANA TRA TOR LUPARA E FONTE NUOVA NEI DUE SENSI
INFINE IN VIA SALARIA UN INCIDENTE GENERA LUNGHE CODE A MONTEROTONDO SCALO TRA VIA DA VINCI E VIA DI VALLE RICCA NELLE DUE DIREZIONI
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA STRADALE
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