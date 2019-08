Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2019 ore 12:30

VIABILITÀ 9AGOSTO 2019 ORE 12:20 CLAUDIO VELOCCIA

BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA ARDEATINA E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA

PERCORRENDO LA A1 ROMA – NAPOLI UN INCIDENTE GENERA LUNGHE CODE TRA COLLEFERRO ED ANAGNI IN DIREZIONE NAPOLI,

RIMANENDO SULLA A1 ROMA NAPOLI SEMPRE PER INCIDENTE E SEMPRE IN DIREZIONE SUD TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA CEPRANO E SAN VITTORE

IN VIA APPIA SUD SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI FORMIA ITRI E FONDI NEI DUE SENSI

SULLA 156 DEI MONTI LEPINI SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA PATRICA E VALLE FIORETTA IN DIREZIONE FROSINONE

MENTRE SULLA VIA PONTINA FORTI RALLENTAMENTI AD APRILIA TRA VIA DEL COMMERCIO E VIA NETTUNENSE IN DIREZIONE EUR

INFINE IN VIA NETTUNENSE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA CORSO PAPAGIOVANNI 23 E LA PONTINA IN DIREZIONE ANZIO

