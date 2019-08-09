Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2019 ore 17:15
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VIABILITÀ 9 AGOSTO 2019 ORE 16.20 ALESSIO CONTI
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
RIMOSSO L’INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD AL KM 2 IN DIREZIONE DELL’A1 ROMA NAPOLI, AL MOMENTO CI SONO 4 KM DI CODE TRA MONTE PORZIO CATONE E IL BIVIO PER L’A1
PROSEGUENDO SULLA SULLA ROMA NAPOLI CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LA ROMA TERAMO E VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI
INCIDENTE ANCHE SULLA ROMA TARQUINIA CODE TRA CERVETERI E SANTAMARINELLA VERSO CIVITAVECCHIA
SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA LA PONTINA E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD
CODE PER LAVORI DI TAGLIO DELLE ALBERATURE SULLA PONTINA NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA
SUL LITORALE SUD DI ROMA RALLENTAMNETI NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI
PER IL TRASPORTO PUBBLICO A ROMA SERVIZIO SOSPESO E SOSTITUITO DA BUS SULLA METRO A TRA LE STAZIONI TERMINI ED ANAGNINA. REGOLARE TRA BATTISTINI E TERMINI. TERMINE PREVISTO PER I LAVORI 13 AGOSTO
DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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