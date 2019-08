Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2019 ore 18:15

VIABILITÀ 9 AGOSTO 2019 ORE 17.20 ALESSIO CONTI

BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SULLA SULLA ROMA NAPOLI RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LA ROMA TERAMO E COLLEFERRO IN DIREZIONE NAPOLI

INCIDENTE SULLA ROMA TARQUINIA CODE TRA CERVETERI E SANTAMARINELLA VERSO CIVITAVECCHIA

SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE ANCHE PER INCIDENTE IN ESTERNA TRA LA PONTINA E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD

CODE SULLA PONTINA TRA PRATO CESARINO E BORGO PIAVE VERSO LATINA

SUL LITORALE SUD DI ROMA RALLENTAMNETI NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDEA NELLE DUE DIREZIONI

PER IL TRASPORTO PUBBLICO A ROMA SERVIZIO SOSPESO E SOSTITUITO DA BUS SULLA METRO A TRA LE STAZIONI TERMINI ED ANAGNINA. REGOLARE TRA BATTISTINI E TERMINI. TERMINE PREVISTO PER I LAVORI 13 AGOSTO

DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE

Servizio fornito da Astral