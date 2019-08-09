Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2019 ore 18:45
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VIABILITÀ 9 AGOSTO 2019 ORE 18.20 ALESSIO CONTI
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA ROMA NAPOLI RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LA ROMA TERAMO E VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI
SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE ANCHE PER INCIDENTE IN ESTERNA TRA LA PONTINA E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD
CODE SULL’AURELIA IN DIREZIONE DI CIVITAVECCHIA TRA PALIDORO E VIA DOGANALE, PROSEGUENDO POI CODE ANCHE A SANTA MARINELLA E TRA CIVITAVECCHIA SUD E VIA GUIDO BACCELLI
SUL LITORALE SUD DI ROMA RALLENTAMNETI NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDEA NELLE DUE DIREZIONI
SULLA PONTINA CODE IN ENTRATA ALLA ROTATORIA DI BORGO PIAVE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
RESTIAMO IN PROVINCIA DI LATINA CI SONO CODE A TRATTI ANCHE SULLA REGIONALE FLACCA TRA PERLONGA E GAETA E NELLA ZONA DEL PORTO DI FORMIA. QUI CRALLENTAMENTI ANCHE SULLA VARIANTE DELL’APPIA TRA LA ROTATORIA DEL LUNGOMARE E PENITRO
PER IL TRASPORTO PUBBLICO CIRCOLAZIONE RIMODULATA FINO ALLE 19.00 SULLA LINEA FERROVIARIA ROMA LIDO. I DETTAGLI SUL NOSTRO CANALE TWITTER E SUL PORTALE INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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