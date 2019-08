Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2019 ore 19:15

VIABILITÀ 9 AGOSTO 2019 ORE 19.20 ALESSIO CONTI

SULLA ROMA NAPOLI RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E ANAGNI FIUGGI VERSO NAPOLI

SUL RACCORDO ANULARE RIMOSSO L’INCIDENTE IN ESTERNA TALTEZZA ARDEATINA, RESTANO RALLENTAMENTI DA LAURENTINA

CODE SULL’AURELIA IN DIREZIONE DI CIVITAVECCHIA TRA PALIDORO E VIA DOGANALE, PROSEGUENDO POI CODE ANCHE A SANTA MARINELLA E TRA CIVITAVECCHIA SUD E VIA GUIDO BACCELLI

SUL LITORALE SUD DI ROMA TRAFFICO INTENSO NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDEA NELLE DUE DIREZIONI

IN PROVINCIA DI LATINA TRAFFICO INTENSO SU VIA TERRACINA E SULLA PONTINA DA SAN FELICE CIRCEO E TERRACINA NELLE DUE DIREZIONI

CI SONO CODE A TRATTI ANCHE SULLA REGIONALE FLACCA TRA PERLONGA E GAETA E NELLA ZONA DEL PORTO DI FORMIA. QUI CRALLENTAMENTI ANCHE SULLA VARIANTE DELL’APPIA TRA LA ROTATORIA DEL LUNGOMARE E PENITRO

