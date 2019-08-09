Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2019 ore 20:30
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VIABILITÀ 9 AGOSTO 2019 ORE 20.20 ALESSIO CONTI
BUONA SERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA ROMA FIUMICINO UN INCIDENTE CREA CODE TRA PORTUENSE E L’A12 ROMA TARQUINIA IN DIREZIONE DELL’AEROPORTO
CODE SULL’AURELIA IN DIREZIONE DI CIVITAVECCHIA TRA PALIDORO E VIA DOGANALE, PROSEGUENDO POI CODE ANCHE A SANTA MARINELLA
SULLA LITORANEA TRAFFICO INTENSO NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDEA NELLE DUE DIREZIONI
IN PROVINCIA DI LATINA TRAFFICO INTENSO SU VIA TERRACINA E SULLA PONTINA DA SAN FELICE CIRCEO E TERRACINA NELLE DUE DIREZIONI
CI SONO CODE A TRATTI ANCHE SULLA FLACCA TRA GAETA E FORMIA. QUI RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VARIANTE DELL’APPIA TRA LA ROTATORIA DEL LUNGOMARE E PENITRO E SULL’APPIA FINO A MARINA DI MINTURNO
INFINE I CANTIERI SUL GRA:
STANOTTE LAVORI DI MANUTENZIONE A CURA DI ANAS IN INTERNA CON COSEGUENTE RESTRINGIMENTO DEL TRATTO DELLA CARREGGIATA AD UNA SOLA CORSIA TRA LE USCITE CASSIA E SANT’ANDREA DALLE ORE 21.30 ALLE 06:30 DI DOMANI
DA ALESSIO CONTI E LA SALA OPERATIVA DI ASTRAL INFOMOBILITA’ PER OGGI È TUTTO, CONLUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE E L’AUGURIO DI UNA BUONA SERATA
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