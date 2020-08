Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2020 ore 09:30

VIABILITÀ Del 9 AGOSTO 2020 CLAUDIO VELOCCIA 9.20

BBUONGIORNO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER LAVORI STRADA CHIUSA AL TRAFFICO TRA LUNGHEZZA E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO

MENTRE IN SENSO CONTRARIO SEMPRE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ATTIVE CHIUSURE DALLA TANGENZIALE EST A VIA FIORENTINI

SI RALLENTA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE ALL’ALTEZZA DELLA A91 ROMA FIUMICINO IN CARREGGIATA ESTERNA

SUL LITORALE ROMANO TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDEA NELLE DUE DIREZIONI

A VELLETRI TRAFFICO RALLENTATO IN VIALE SALVO D’ACQUISTO ALL’ALTEZZA DI VIA PAGANICO NEI DUE SENSI DI MARCIA

A LARIANO SULLA PROVINCIALE ARIANA SI STA IN CODA TRA VIA ALGIDUS E VIA TRILUSSA NELLE DUE DIREZIONI

PERCORRENDO LA STATALE APPIA DOMIZIANA A FORMIA SI STA IN CODA TRA VIA DELLE SERRE E VIA DEI CAMPI IN DIREZIONE GAETA

PER IL TRASPORTO PUBBLICO

RICORDIAMO CHE PER LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA LA METRO B È INTERROTTA TRA LE STAZIONI DI EUR MAGLIANA E LAURENTINA; I TRENI SONO SOSTITUITI DALLA LINEA BUS DENOMINATA MB4. GLI INTERVENTI ANDRANNO AVANTI FINO AL PROSSIMO 23 AGOSTO

Servizio fornito da Astral