Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2020 ore 17:30

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PERMANGONO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA PER LA PERDITA DI CARICO DI UN MEZZO PESANTE TRA LE USCITE PER LAURENTINA E ARDEATINA;

TRAFFICO RALLENTATO INVECE SULLA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’AUTOSTRADA A1 TRA S. CESAREO E MONTEPORZIO CATONE IN DIREZIONE ROMA;

SULLA A24 CODE TRA SETTECAMINI E L’ALLACCIO COL RACCORDO IN DIREZIONE CENTRO;

INFINE, TRAFFICO RALLENTATO SULLA LITORANEA, TRA MARINA DI ARDEA E LIDO DI CASTEL FUSANO NELLE DUE DIREZIONI;

UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO. RICORDIAMO CHE LA METRO B/B1 NELLA TRATTA EUR MAGLIANA-LAURENTINA, È SOSPESA FINO AL 23 AGOSTO PER LAVORI DI RINNOVO DELLE INFRASTRUTTURE.

PER QUANTO RIGUARDA INVECE GLI EVENTI CON IMPATTO SULLA VIABILITA’ SEGNALIAMO CHE NELLA GIORNATA DI OGGI, DOMENICA 9 AGOSTO, POTRANNO VERIFICARSI DISAGI PRESSO I 28 CASELLI DELLE AUTOSTRADE A24 (ROMA–L’AQUILA–TERAMO) ED A25 (TORANO–PESCARA) A SEGUITO DELLA PROCLAMAZIONE DI UNA GIORNATA DI SCIOPERO NAZIONALE PER I LAVORATORI E LAVORATRICI DELLE SOCIETÀ CONCESSIONARIE DI AUTOSTRADE E TRAFORI DA PARTE DI ALCUNE SIGLE SINDACALI.

SARANNO GARANTITI I SERVIZI DI ASSISTENZA E IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI AUTOMATICI PER IL PAGAMENTO DEL PEDAGGIO CHE È DOVUTO PER LEGGE.

