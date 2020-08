Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2020 ore 19:30

VIABILITÀ DEL 9 AGOSTO 2020 ORE 19:20 FEDERICO MONTI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO ANCORA INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA, PER LA PERDITA DI CARICO DI UN MEZZO PESANTE TRA LE USCITE PER PONTINA E APPIA;

SI PROCEDE IN COLONNA SULLA A24 A SEGUITO DI UN INCIDENTE TRA SETTECAMINI E L’ALLACCIO COL RACCORDO IN DIREZIONE CENTRO;

DISAGI SULLA VIA DEL MARE NEL TRATTO COMPRESO TRA POMEZIA E TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI;

SI STA IN CODA SULLA NETTUNENSE IN PROSSIMITA’ DEL CENTRO ABITATO DI APRILIA;

FORTI RALLENTAMENTI SULLA VIA LAURENTINA TRA VIA PRATICA DI MARE E VIA CAMPO DI CARNE NEI DUE SENSI;

INFINE, TRAFFICO RALLENTATO SULLA LITORANEA, TRA MARINA DI ARDEA E LIDO DI CASTEL FUSANO NELLE DUE DIREZIONI;

UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO. RICORDIAMO CHE LA METRO B/B1 NELLA TRATTA EUR MAGLIANA-LAURENTINA, È SOSPESA FINO AL 23 AGOSTO PER LAVORI DI RINNOVO DELLE INFRASTRUTTURE.

MENTRE SULLA METRO C, CAUSA LAVORI, FINO AL 7 DICEMBRE LE CORSE TERMINANO IN ANTICIPO: DAL PANTANO ALLE ORE 20:30 E ALLE ORE 21:00 DA S. GIOVANNI. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI MC E MC3 FINO A FINE SERVIZIO.

PER QUANTO RIGUARDA INVECE GLI EVENTI CON IMPATTO SULLA VIABILITA’ SEGNALIAMO CHE NELLA GIORNATA DI OGGI, DOMENICA 9 AGOSTO, POTRANNO VERIFICARSI DISAGI PRESSO I 28 CASELLI DELLE AUTOSTRADE A24 (ROMA–L’AQUILA–TERAMO) ED A25 (TORANO–PESCARA) A SEGUITO DELLA PROCLAMAZIONE DI UNA GIORNATA DI SCIOPERO NAZIONALE PER I LAVORATORI E LAVORATRICI DELLE SOCIETÀ CONCESSIONARIE DI AUTOSTRADE E TRAFORI DA PARTE DI ALCUNE SIGLE SINDACALI.

SARANNO GARANTITI I SERVIZI DI ASSISTENZA E IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI AUTOMATICI PER IL PAGAMENTO DEL PEDAGGIO CHE È DOVUTO PER LEGGE.

DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITA' AL MOMENTO È TUTTO

Servizio fornito da Astral