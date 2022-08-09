Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2022 ore 09:15

di - 09 Agosto 2022 - 9:15

Più informazioni su


    VIABILITÀ DEL 9 AGOSTO 2022 ORE 9.20 FEDERICO DI LERNIA
    BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    APRIAMO SEGNALANDO CODE PER LAVORI SULLA CASSIA BIS, ALL’ALTEZZA DELLA RAMPA DI IMMISSIONE AL RACCORDO IN DIREZIONE VITERBO;
    IN CODA PER LAVORI ANCHE SULLA VIA AURELIA ALTEZZA MALAGROTTA ANCHE IN QUESTO CASO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
    SULL’ APPIA INCOLONNAMENTI NEI PRESSI DELL’AEROPORTO DI CIAMPINO NELLE DUE DIREZIONI ANCHE QUI A CAUSA DI LAVORI;
    TRAFFICO REGOLARE, SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE
    PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: RITARDI SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA. I TRENI PARTONO CON FREQUENZA DI 21MIN.
    RICORDIAMO INFINE CHE È STATO FIRMATO, ALLA PRESENZA DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE GIOVANNINI E LA REGIONE LAZIO,
    L’ACCORDO PER LA REVISIONE E L’AGGIORNAMENTO PROGETTUALE DELLA ROMA-LATINA ATTRAVERSO ASTRAL. LA NOTIZIA IN DETTAGLIO SUL NOSTRO SITO.
    DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER IL MOMENTO È TUTTO, A PIU’ TARDI
    Servizio fornito da Astral

    Più informazioni su

      Dalla Home