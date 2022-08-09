Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2022 ore 09:15
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VIABILITÀ DEL 9 AGOSTO 2022 ORE 9.20 FEDERICO DI LERNIA
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
APRIAMO SEGNALANDO CODE PER LAVORI SULLA CASSIA BIS, ALL’ALTEZZA DELLA RAMPA DI IMMISSIONE AL RACCORDO IN DIREZIONE VITERBO;
IN CODA PER LAVORI ANCHE SULLA VIA AURELIA ALTEZZA MALAGROTTA ANCHE IN QUESTO CASO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
SULL’ APPIA INCOLONNAMENTI NEI PRESSI DELL’AEROPORTO DI CIAMPINO NELLE DUE DIREZIONI ANCHE QUI A CAUSA DI LAVORI;
TRAFFICO REGOLARE, SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: RITARDI SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA. I TRENI PARTONO CON FREQUENZA DI 21MIN.
RICORDIAMO INFINE CHE È STATO FIRMATO, ALLA PRESENZA DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE GIOVANNINI E LA REGIONE LAZIO,
L’ACCORDO PER LA REVISIONE E L’AGGIORNAMENTO PROGETTUALE DELLA ROMA-LATINA ATTRAVERSO ASTRAL. LA NOTIZIA IN DETTAGLIO SUL NOSTRO SITO.
DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER IL MOMENTO È TUTTO, A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral