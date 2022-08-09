Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2022 ore 17:45
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VIABILITÀ DELL’ 9 AGOSTO 2022 ORE 16.20 FLAVIA DONDOLINI
BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO RALLENTATO IN QUESTE ORE SU DIVERSE STRADE, SOPRATTUTTO A CAUSA DELLE FORTI PIOGGE CHE STANNO INTERESSANDO IL TERRITORIO
SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA FORTI RALLENTAMENTI TRA LA ROMA FIUMICINO E LA VIA APPIA
IN INTERNA SI RALLENTA TRA LA VIA LAURENTINA E IL BIVIO PER LA A91
E PROPRIO SULLA ROMA FIUMICINO CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA PARCO DE MEDICI E VIA DELLA MAGLIANA
SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI CODE SULLA VIA DEL MARE E SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VITINIA E IL GRA,
SULLA VIA PONTINA CODE A TRATTI TRA POMEZIA E IL RACCORDO ANULARE NEI DUE SENSI DI MARCIA
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO,
SOSPESO IL TRAFFICO DEL NODO DI ROMA. LA CAUSA, UN GUASTO AGLI IMPIANTI DI GESTIONE A ROMA OSTIENSE. MAGGIOR TEMPO DI PERCORRENZA PER I TRENI IN VIAGGIO DI 60 MINUTI
CAMBIANDO ARGOMENTO, RICORDIAMO INFINE, CHE È STATO FIRMATO, ALLA PRESENZA DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE E DELLA REGIONE LAZIO, L’ACCORDO PER LA REVISIONE E L’AGGIORNAMENTO PROGETTUALE DELLA ROMA-LATINA ATTRAVERSO ASTRAL.
LA NOTIZIA IN DETTAGLIO SUL NOSTRO SITO.
DA FLAVIA DONDOLINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral