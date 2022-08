Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2022 ore 17:45

VIABILITÀ DELL’ 9 AGOSTO 2022 ORE 16.20 FLAVIA DONDOLINI

BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

TRAFFICO RALLENTATO IN QUESTE ORE SU DIVERSE STRADE, SOPRATTUTTO A CAUSA DELLE FORTI PIOGGE CHE STANNO INTERESSANDO IL TERRITORIO

SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA FORTI RALLENTAMENTI TRA LA ROMA FIUMICINO E LA VIA APPIA

IN INTERNA SI RALLENTA TRA LA VIA LAURENTINA E IL BIVIO PER LA A91

E PROPRIO SULLA ROMA FIUMICINO CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA PARCO DE MEDICI E VIA DELLA MAGLIANA

SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI CODE SULLA VIA DEL MARE E SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VITINIA E IL GRA,

SULLA VIA PONTINA CODE A TRATTI TRA POMEZIA E IL RACCORDO ANULARE NEI DUE SENSI DI MARCIA

PER IL TRASPORTO FERROVIARIO,

SOSPESO IL TRAFFICO DEL NODO DI ROMA. LA CAUSA, UN GUASTO AGLI IMPIANTI DI GESTIONE A ROMA OSTIENSE. MAGGIOR TEMPO DI PERCORRENZA PER I TRENI IN VIAGGIO DI 60 MINUTI

CAMBIANDO ARGOMENTO, RICORDIAMO INFINE, CHE È STATO FIRMATO, ALLA PRESENZA DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE E DELLA REGIONE LAZIO, L’ACCORDO PER LA REVISIONE E L’AGGIORNAMENTO PROGETTUALE DELLA ROMA-LATINA ATTRAVERSO ASTRAL.

LA NOTIZIA IN DETTAGLIO SUL NOSTRO SITO.

DA FLAVIA DONDOLINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral