Viabilità Roma Regione Lazio del 09-09-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ 9 SETTEMBRE 2019 ORE 07:20 TOMMASO RENZI
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
APRIAMO CON IL RACCORDO, DOVE A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA APPIA E CASILINA
SPOSTIAMOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DO VI SONO CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO DELLA CAPITALE
PASSIAMO ALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DO TROVIAMO CODE TRA TORRENOVA ED IL RACCORDO PER DIFFICOLTA DI IMMISIONE IN ESSO
CODE ANCHE SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREIZONE DEL CENTRO
TRAFFICO RALLENTATO SULL’APPIA TRA L’AEROPORTO DI CIAMPINO ED IL RACCORDO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE, PROSEGUENDO TROVIAMO RALLENTAMENTI E CODE ALL’ALTEZZA DELL’IPPODROMO DELLE CAPANNELLE
SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE TROVIAMO CODE SULLA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA
DA TOMMASO RENZI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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