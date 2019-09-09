Viabilità Roma Regione Lazio del 09-09-2019 ore 08:15
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VIABILITÀ 9 SETTEMBRE 2019 ORE 08:05 TOMMASO RENZI
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
APRIAMO CON IL RACCORDO, DOVE A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E L’ARDEATINA, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA VI SONO RALLENTAMENTI CON CODE TRA BOCCEA E AURELIA, TRA LA ROMA-FIUMICNIO E LA VIA DEL MARE E TRA PRENESTINA E TIBURTINA
SPOSTIAMOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE VI SONO CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO DELLA CAPITALE
TRAFFICO RALLENTAO SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
CODE SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREIZONE DEL CENTRO
INCOLONNAMENTI SULL TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SETTEVILLE IN DIREZIONE DI ROMA
SEMPRE IN DIREIZONE DELLA CAPITALE TROVIA CODE SULL’APPIA TRA L’AEROPORTO DI CIAMPINO ED IL RACCORDO, SULLA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA SULLA VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DI ACILIA E SULL’OSTIENSE TRA VIA DI MALAFEDE E VITINIA
DA TOMMASO RENZI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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