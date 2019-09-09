Viabilità Roma Regione Lazio del 09-09-2019 ore 09:15
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VIABILITÀ 9 SETTEMBRE 2019 ORE 09:05 TOMMASO RENZI
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
APRIAMO CON IL RACCORDO, DOVE A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA ROMA-FIUMICNO ALLA LAURENTINA, E PROSEGUENDO TRA ARDEATINA E TUSCOLANA E TRA PRENESTINA E TIBURTINA, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA VI SONO CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA, TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E L’APPIA E ALL’ALTEZZA DELLA PONTINA
SPOSTIAMOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE VI SONO CODE TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO DELLA CAPITALE, MENTRE IN SENSO OPPOSTO VI SONO RALLENTAMENTI CON CODE TRA TOR CERVARA ED IL RACCORDO
INCOLONNAMENTI SULLA ROMA-FIUMCINO TRA IL RACCORDO ED IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DEL CENTRO
TRAFFICO RALLENTAO SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
CODE SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREIZONE DEL CENTRO
CODE ANCHE SULLA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SETTEVILLE IN DIREZIONE DI ROMA
SEMPRE IN DIREIZONE DELLA CAPITALE TROVIA CODE SULL’APPIA TRA L’AEROPORTO DI CIAMPINO ED IL RACCORDO SULLA PONTINA TRA SPINACETO ED IL RACCORDO SULLA COLOMBO TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE E SULLA VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DI ACILIA
DA TOMMASO RENZI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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