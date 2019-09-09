Viabilità Roma Regione Lazio del 09-09-2019 ore 09:45
Più informazioni su
VIABILITÀ 9 SETTEMBRE 2019 ORE 09:35 TOMMASO RENZI
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
APRIAMO CON IL RACCORDO, DOVE A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E L’APPIA E PROSEGUENDO TRA LA CASSIA BIS E LA SALARIA, MENTRE IN CARREGGAITA ESTERNA TROVIAMO RALLENTAMENTI CON CODE TRA VIA DELLA PIASA E LA VIA DEL MARE E TRA PRENSETINA E TIBURTINA
SPOSTIAMOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE TROVIAMO CODE TRA IL RACCORDO E TOR CERVARE IN DIREZIONE DEL CENTRO, PROSEGUENDO TROVIAMO RALLENTAMETNI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO
CODE A TRATTI SULLA ROMA-FIUMCINO TRA IL RACCORDO ED IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DELL’EUR
TRAFFICO RALLENTAO SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA E PROSEGUENDO TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI
CODE SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREIZONE DEL CENTRO
CODE ANCHE SULLA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SETTEVILLE IN DIREZIONE DI ROMA
SEMPRE IN DIREIZONE DELLA CAPITALE TROVIA CODE SULL’APPIA TRA L’AEROPORTO DI CIAMPINO ED IL RACCORDO SULLA COLOMBO TRA MEZZOCAMMINO E VIA DELL’ACQUA ACETOSA E SULLA VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DI ACILIA
DA TOMMASO RENZI PER IL MOMENTO È TUTTO, ED ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral