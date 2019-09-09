Viabilità Roma Regione Lazio del 09-09-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ 9 SETTEMBRE 2019 ORE 10.20 TOMMASO RENZI
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
APRIAMO CON IL RACCORDO, DOVE A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CENTRALE DEL LATTE E L’A24 ROMA-TERAMO E TRA CASILINA E APPIA
SPOSTIAMOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE CONTINUANO I DISAGI A CAUSA DI UN INCIDENTE CHE CAUSA CODE TRA IL RACCORDO E TOR CERVARA IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST
CODE A TRATTI SULLA ROMA-FIUMCINO TRA L’ANSA DEL TEVERE ED IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DELL’EUR
CODE PER INCIDENTE SULLA BRACCIANESE TRA BRACCIANO E MANZIANA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA
INCOLONNAMENTI SULLA UMBRO LAZIALE TRA MONTORO E LO SVINCOLO PER L’A1 ROMA-FIRENZE IN DIREZIONE DI ORTE
CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREIZONE DEL CENTRO
CODE ANCHE SULLA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SETTEVILLE IN DIREZIONE DI ROMA
TRAFFICO RALLENTATO SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DI ALBANO LAZIALE NEI DUE SENSI DI MARCIA
DA TOMMASO RENZI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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