Viabilità Roma Regione Lazio del 09-09-2019 ore 10:30

VIABILITÀ 9 SETTEMBRE 2019 ORE 10.20 TOMMASO RENZI

BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

APRIAMO CON IL RACCORDO, DOVE A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CENTRALE DEL LATTE E L’A24 ROMA-TERAMO E TRA CASILINA E APPIA

SPOSTIAMOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE CONTINUANO I DISAGI A CAUSA DI UN INCIDENTE CHE CAUSA CODE TRA IL RACCORDO E TOR CERVARA IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST

CODE A TRATTI SULLA ROMA-FIUMCINO TRA L’ANSA DEL TEVERE ED IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DELL’EUR

CODE PER INCIDENTE SULLA BRACCIANESE TRA BRACCIANO E MANZIANA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA

INCOLONNAMENTI SULLA UMBRO LAZIALE TRA MONTORO E LO SVINCOLO PER L’A1 ROMA-FIRENZE IN DIREZIONE DI ORTE

CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREIZONE DEL CENTRO

CODE ANCHE SULLA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SETTEVILLE IN DIREZIONE DI ROMA

TRAFFICO RALLENTATO SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DI ALBANO LAZIALE NEI DUE SENSI DI MARCIA

DA TOMMASO RENZI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

