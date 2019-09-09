Viabilità Roma Regione Lazio del 09-09-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ 9 SETTEMBRE 2019 ORE 11.20 TOMMASO RENZI
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
APRIAMO CON IL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE CONTINUANO I DISAGI A CAUSA DI UN INCIDENTE CHE PROVOCA CODE TRA IL RACCORDO E TOR CERVARA IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST
RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGI SULLA BRACIANESE ALL’ALTEZZA DI MANZIANA, ATUALMETNE IL TRAFFICO E REGOLARE SULLA PRECEDENTE ZONA INTERESSATA
SPOSTIAMOCI SULLA SS675 UMBRO-LAZIALE CODE A CAUSA DI LAVORI A CURA DI ANAS TROVIAMO INCOLONNAMENTI TRA L’A1 FIRENZE-ROMA E MONTORO NELLE DUE DIREZIONI
TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA, E PROSEGUEDO ALL’ALTEZZA DI TOMBA DI NERONE, SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI
CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA FLAMINIA ALL’ALTEZZA DI SAXA RUBRA IN DIREZIONE DEL RACCORDO
CODE ANCHE SULLA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA NELLE DUE DIREZIONI
TRAFFICO RALLENTATO NEI DUE SENSI DI MARICA SULLA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCHIE E PAVONE
DA TOMMASO RENZI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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