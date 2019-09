Viabilità Roma Regione Lazio del 09-09-2019 ore 11:30

VIABILITÀ 9 SETTEMBRE 2019 ORE 11.20 TOMMASO RENZI

APRIAMO CON IL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE CONTINUANO I DISAGI A CAUSA DI UN INCIDENTE CHE PROVOCA CODE TRA IL RACCORDO E TOR CERVARA IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST

RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGI SULLA BRACIANESE ALL’ALTEZZA DI MANZIANA, ATUALMETNE IL TRAFFICO E REGOLARE SULLA PRECEDENTE ZONA INTERESSATA

SPOSTIAMOCI SULLA SS675 UMBRO-LAZIALE CODE A CAUSA DI LAVORI A CURA DI ANAS TROVIAMO INCOLONNAMENTI TRA L’A1 FIRENZE-ROMA E MONTORO NELLE DUE DIREZIONI

TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA, E PROSEGUEDO ALL’ALTEZZA DI TOMBA DI NERONE, SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI

CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA FLAMINIA ALL’ALTEZZA DI SAXA RUBRA IN DIREZIONE DEL RACCORDO

CODE ANCHE SULLA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA NELLE DUE DIREZIONI

TRAFFICO RALLENTATO NEI DUE SENSI DI MARICA SULLA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCHIE E PAVONE

