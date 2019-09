Viabilità Roma Regione Lazio del 09-09-2019 ore 12:30

VIABILITÀ 9 SETTEMBRE 2019 ORE 12.20 TOMMASO RENZI

APRIAMO CON IL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGIA ALL’ALTEZZA DI TOR CERVARA IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST, ATTUALMETNE IL TRAFFICO E REGOLARA SULLA PRECEDENTE ZONA INTERESSATA

PASSIAMO AL RACCORDO DOVE A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER LA TIBURTINA E PROSEGUENDO TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E L’APPIA

TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA, E PROSEGUEDO ALL’ALTEZZA DE LA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE, SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI

TRAFFICO RALLENTATO NEI DUE SENSI DI MARICA SULLA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCHIE E PAVONE

PER QUANTO RIGUARDA I LAVORI

ISTAURATO SULLA SP81 APPIA NUOVA IL SENSO UNCO ALTERNATO PER CONSENTIR I LAVORI A CURA DI ASTRAL SPA AL SOTTOPASSO DELL’A1 ROMA-NAPOLI ALL’ALTEZZA DEL KM 6+300

ED INFINE INFORMIAMO CHE SUL RACCORDO DALLE 21.30 DI QUESTA SERA PER LAVORI A CURA DI ANAS VI SARA LA CHIUSURA NOTTURNA DELLA COMPLANARE IN CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER LA SALARIA, E LA CHIUSURA DELLE RAMPE DI USCITA ED ENTRATA DI SALARIA, SETTEBAGNI E DIRAMAZIONE ROMA NORD.

