Viabilità Roma Regione Lazio del 09-09-2019 ore 16:30

VIABILITÀ 9 SETTEMBRE 2019 ORE 16.20 UMBERTO VERINI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI AL CONSUETO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE TRA LE USCITE APPIA E PONTINA, MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA FLAMINIA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E TIBURTINA

RIMANIAMO SULLA TIBURTINA DOVE SEGNALIAMO CODE A TRATTI TRA SETTECAMINI E SETTEVILLE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SULLA PONTINA SPENTO IL MEZZO PESANTE IN FIAMME TRAFFICO IN PROGRESSIVA RIPRESA, COSI COME SULLA VIA LAURENTINA CON LA STRADA RIAPERTA AL TRAFFICO

SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA

SULLA VIA APPIA TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO NEI CENTRI ABITATI DI ALBANO LAZIALE E GENZANO DI ROMA

SULLA SP81 APPIA NUOVA ISTITUITO SENSO UNCO ALTERNATO PER CONSENTIRE I LAVORI A CURA DI ASTRAL SPA AL SOTTOPASSO DELL’AUTOSTRADA A1 ROMA-NAPOLI ALL’ALTEZZA DEL KM 6+300

DA UMBERTO VERINI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral