Viabilità Roma Regione Lazio del 09-09-2019 ore 17:15
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VIABILITÀ 9 SETTEMBRE 2019 ORE 17.05 ALESSANDRO CECATI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE TRA LE USCITE PONTINA E TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA CODE TRA LE USCITE FLAMINIA E SALARIA E PIU’ AVANTI TRA NOMENTANA E L’A24 ROMA-TERAMO
RIPERCUSSIONE ANCHE NEL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA VIA DI TOR CERVARA E IL RACCORDO IN USCITA
CODE ANCHE SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA
STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
TRAFFICO INTENSO SULLA VIA APPIA NEI CENTRI ABITATI DI ALBANO LAZIALE E GENZANO DI ROMA
CODE A TRATTI SULLA COLOMBO TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA
DA ALESSANDRO CECATI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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