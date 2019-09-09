Viabilità Roma Regione Lazio del 09-09-2019 ore 17:45
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VIABILITÀ 9 SETTEMBRE 2019 ORE 17.35 ALESSANDRO CECATI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE TRA OSTIENSE E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD, MENTRE IN INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E PIU AVANTI TRA BUFALOTTA E PRENESTINA
CODE SULLA SALARIA TRA SETTEBAGNI E TENUTA SANTA COLOMBA IN DIREZIONE DI MONTEROTONDO
STESSA SITUAZIONE SULLA TIBURTINA TRA SETTEVILLE E TIVOLI NEI DUE SENSI DI MARCIA
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA LA TANGENZIALE EST E VIA FIORENTINI IN DIREZIONE DEL RACCORDO MENTRE NEL SENSO OPPOSTO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST
SULLA VIA AURELIA CODE TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA
STESSA SITUAZIONE SULLA VIA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA
TRAFFICO INTENSO SULLA NETTUNENSE NEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE, PAVONA E CECCHINA
DA ALESSANDRO CECATI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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